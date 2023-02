Bahrain AH-1Z Kampfhubschrauber fertig

Bell lieferte den letzten AH-1Z Viper Serienhubschrauber im Dezember 2022 an das Naval Air Systems Command. Die ersten bahrainischen AH-1Z feierten ihr Debüt im Land während der Bahrain Air Show, sechs weitere wurden zu diesem Zeitpunkt ins Land ausgeliefert. Die letzten sechs Hubschrauber werden von der Defense Contract Management Agency (DCMA) für die Verschiffung nach Bahrain vorbereitet, bevor sie im Jahr 2023 nach Bahrain transportiert werden.

Der Abschluss des AH-1Z-Rekordprogramms für Bahrain folgt auf den Abschluss des Rekordprogramms für das US Marine Corps, was zwei wichtige Meilensteine in der H-1-Produktion innerhalb eines Jahres bedeutet. Die AH-1Z Viper ist die neueste Generation von Kampfhubschraubern, die von Bell hergestellt werden. Das U.S. Marine Corps setzt die AH-1Z derzeit weltweit ein und nutzt dabei die Vorteile der minimalen logistischen Anforderungen für Einsätze an Bord und auf Expeditionen.

Bei dem AH-1Z Viper Kampfhubscharuber handelt es sich um eine Weiterentwicklung des überaus erfolgreichen AH-1 Cobra, der seit dem Vietnamkrieg in allen Kriegsherden, in denen die USA verwickelt war, erfolgreich eingesetzt wurde. Der AH-1 Cobra wurde in den 1960er Jahren entwickelt und war der erste Kampfhelikopter seiner Art. Die AH-1Z Viper ist die modernste Weiterentwicklung der Cobra und steht beim US Marine Corps seit 2011 im Einsatz.