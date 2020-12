Die Royal Australian Air Force hat am 28. Dezember 2020 die Teileinsatzbereitschaft ihrer F-35A Lightning II Kampfjets gemeldet.

Am Montag, den 28. Dezember 2020, haben die australische Verteidigungsministerin Linda Reynolds und die Ministerin für die Verteidigungsindustrie bekanntgegeben, dass die australischen F-35A Lightning II Kampfjets ihre Teileinsatzbereitschaft erlangt haben. Im November 2019 wurde die Ausbildung der australischen F-35A Piloten von der Luke Air Force Base im US-Bundesstaat Arizona nach Williamtown ins australische New South Wales verlegt, dabei wurde bereits eine erste Teileinsatzbereitschaft gemeldet. Jetzt ist es offiziell, die Verteidigungsministerin hat nicht ohne Stolz als siebte F-35 Betreiberin ihre erste F-35A Staffel in Australien als einsatzbereit gemeldet.

Auf der Einsatzbasis Williamtown hat Australien ein Ausbildungszentrum für die F-35A Schulung aufgebaut, neben dem Wartungspersonal werden hier auch die F-35A Lightning II Piloten ausgebildet. In Williamtown ist das Geschwader 81 beheimatet, dieses fliegt in drei Staffeln auf der F/A-18A/B Classic Hornet und steigt momentan auf die F-35A um. Für das Pilotentraining stehen vier Simulatoren zur Verfügung, die Basis ist sogar für sechs vollwertige F-35 Simulatoren ausgelegt. Inzwischen verfügt die Royal Australian Air Force über mehr als 45 ausgebildete F-35A Piloten und weitere 600 ausgebildete F-35 Spezialisten.

Seit Dezember 2014 wurden Piloten und Techniker der Royal Australian Air Force auf der Luke Air Force Base durch die 61ste Fighter Squadron der United State Air Force (USAF) auf der F-35A ausgebildet, diese Aufgabe wird seit Ende letztem Jahr nun teilweise von den eigenen Instruktoren in Australien wahrgenommen. Laut dem australischen Verteidigungsministerium bleiben fünf F-35A in Luke stationiert, dort stehen sie weiterhin dem multinationalen Ausbildungsprogramm zur Verfügung. Auch australische Piloten werden bis Ende 2021 weiterhin parallel zu Williamtown in Arizona ausgebildet. Die Luke Air Force Base wird zudem weiterhin als Übergabestandort für die weiteren F-35A dienen. Die Royal Australian Air Force hat inzwischen dreiunddreissig F-35A übernommen. Australien hat insgesamt 72 F-35A bestellt, diese sollen bis im Jahr 2023 ausgeliefert werden.