Anklagen beim Hornet Absturz am Susten

Nach der fatalen Kollision einer F/A-18 Hornet mit dem Gelände in der Susten-Region am 29. August 2016 kommt es nun zu zwei Anklagen.

Der Auditor der Militärjustiz hat gegen einen Flugverkehrsleiter der Skyguide AG und gegen einen Piloten der Schweizer Luftwaffe Anklage erhoben. Beim Flugunfall in der Region Sustenpass von 2016 kam der Pilot einer F/A-18C Hornet ums Leben.

Die Kommunikation der Militärjustiz veröffentlichte am 7. April 2020 einen Zwischenbericht, der Aufschluss über den Hergang des Unfallflugs gibt: Die Patrouille, bestehend aus zwei F/A-18, hatte den Auftrag, zu zweit ein unbekanntes Flugzeug abzufangen, zu identifizieren und anschliessend zu beka?mpfen. Der 27-ja?hrige Pilot, der spa?ter verunfallte, u?bernahm bei diesem Training die Funktion des Trailers, also desjenigen Piloten, der dem Leader der Patrouille folgt. Er wurde 2015 als Milita?rpilot brevetiert und befand sich zum Unfallzeitpunkt kurz vor dem Abschluss des Umschulungskurses zum F/A-18-Piloten. Er verfu?gte u?ber alle erforderlichen Lizenzen und Ausbildungsvoraussetzungen, die fu?r das vorgesehene Kampflugtraining erforderlich sind. Insgesamt stand der Pilot am Anfang seiner Milita?rpilotenkarriere und hatte dementsprechend noch wenig Flugerfahrung. Wie der fliegerische Experte festhielt, sei er jedoch ohne Probleme in der Lage gewesen, das vorgesehene Kampflugtraining zu fliegen.

Kurz vor 14.00 Uhr erhielten die beiden Piloten vom Tower des Milita?rflugplatzes Meiringen die Starterlaubnis. Die Sicht fu?r den Start war gut. Es herrschte nass-tru?bes Wetter mit einer geschlossenen Wolkendecke ab circa 1500 Meter über Meer, die eine Sicht auf die Berge verunmo?glichte. Der Start verlief planma?ssig. Kurz nach dem Start wollte der spa?ter verunfallte Pilot seinen Radar auf denjenigen des Leaders aufschalten, damit er mit seinem Radar dem Lea- der folgen konnte. Dieses als «Radar Trail Departure» bezeichnete Startverfahren fu?r eine Formation von mindestens zwei Flugzeugen kann zur Anwendung kommen, wenn die meteorologischen Sichtbedingungen einen Sichtflug nicht zulassen. Das hintere Flugzeug (Trailer) folgt dem vorderen Flugzeug (Leader) in einem Intervall von 15 bis 20 Sekunden. Dabei richtet der Trailer seinen Radar auf das Flugzeug des Leaders aus und folgt anschliessend mithilfe seiner Bordinstrumente der Flugroute des Leaders.

Das Aufschalten des Radars des zweiten Flugzeuges auf das Leader-Flugzeug misslang jedoch. In der Folge nahm der Pilot Kontakt mit dem Flugverkehrsleiter von Meiringen auf, um weitere Instruktion zu erhalten. Diese Vorgehensweise entspricht laut dem Vorbericht der Militärjustiz aus dem Jahr 2020 den Vorgaben fu?r diesen Fall. Der Flugverkehrsleiter gab ihm die Anweisung, auf eine Flugho?he von 10’000 Fuss (3048 Meter über Meer) zu steigen und auf den Funkkanal der Flugsicherung in Du?bendorf zu wechseln, damit diese die Flugverkehrsleitung u?bernehmen konnte. Der Pilot fu?hrte beide Anweisungen aus. Von diesem Zeitpunkt an war er fu?r den Flugverkehrsleiter in Meiringen nicht mehr u?ber Funk erreichbar. 58 Sekunden nach diesem letzten Funkverkehr kollidierte der Pilot auf einer Ho?he von 3319 Metern nur rund elf Meter unterhalb des Grats mit der Westflanke des Hinter Tierbergs. Der Pilot wurde durch den heftigen Aufprall sofort geto?tet, das Flugzeug J-5022 vollsta?ndig zersto?rt.

Gemäss dem Vorbericht aus dem Jahr 2020, der nicht mehr in allen Punkten dem aktuellen Kenntnisstand entsprechen muss, betragen die Mindestflugho?hen in der Region Meiringen fu?r den Start Richtung Osten 15’000 Fuss (4572 Meter über Meer) und fu?r den Start Richtung Westen 10’000 Fuss (3048 Meter über Meer). Da der Start Richtung Osten erfolgte, ha?tte der Flugverkehrsleiter in Meiringen eine Flugho?he von 15’000 Fuss anordnen mu?ssen. Er wies den Piloten jedoch an, bis zu einer Flugho?he von lediglich 10’000 Fuss zu steigen. Diese Flugho?he garantierte in dieser Region keine Hindernisfreiheit. Die Radar-Experten haben in ihrem Bericht 2020 festgehalten, dass der Flugverkehrsleiter nach der misslungenen Radar-Aufschaltung unter hoher Belastung stand. Eine solche Situation wa?hrend der Abflugphase sei sehr aussergewo?hnlich und fu?r den Flugverkehrsleiter mit Stress verbunden. Die Militärjustiz geht in ihrer nun erhobenen Anklage davon aus, dass die nicht vollsta?ndige Beachtung der Standardvorgaben fu?r den Steigflug des Leaders ebenfalls eine Mitursache fu?r den Flugunfall sein ko?nnte.

Der Flugverkehrsleiter und der Pilot des Leader-Flugzeuges sind der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Nichtbefolgung von Dienstvorschriften, der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs und des fahrlässigen Missbrauchs und Verschleuderung von Material angeklagt. Fu?r die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Skynews, eb www.oa.admin.ch