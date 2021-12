Die Balearen-Insel wird immer dienstags, donnerstags und samstags vormittags angeflogen. Der Flug von Palma nach Köln/Bonn startet jeweils um 7.10 Uhr (Ankunft in CGN: 9.50 Uhr). Die Maschine nach Mallorca hebt um 10.30 Uhr am CGN ab (Landung in Palma: 13.05 Uhr).

„Die Ankündigung der neuen EasyJet-Strecke ist für unser Unternehmen ein wichtiges Signal in schwierigen Zeiten“, erklärt Flughafen-Chef Johan Vanneste. „Es zeigt, dass wir auch in Zukunft ein attraktiver Standort für unsere Airline-Partner sind. Unseren Passagieren bietet es eine zusätzliche Möglichkeit, die Lieblingsinsel der Deutschen ganzjährig komfortabel zu erreichen.“

Die Tickets sind ab ca. 31 Euro buchbar (Stand Dezember 2021).

Erst Anfang Dezember war EasyJet nach einer 18-monatigen, coronabedingten Pause an den Köln Bonn Airport zurückgekehrt. Seit dem 1. Dezember verbindet die Airline Köln/Bonn zwölfmal pro Woche mit den neuen Hauptstadtflughafen in Berlin. Geflogen wird zweimal täglich (außer samstags). Die Verbindung CGN-BER ist derzeit die einzige innerdeutsche Verbindung im Streckennetz von EasyJet.