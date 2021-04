Die Fluggesellschaft Eurowings baut das Angebot ab dem Flughafen Dortmund kräftig aus und stationiert ab Juni einen zweiten Airbus in der Ruhrgebietmetropole.

Die Fluggesellschaft Eurowings setzt auf Dortmund: Im Sommerflugplan 2021 weitet die Lufthansa-Tochter ihr Angebot deutlich aus und bietet Reisenden ab Dortmund sechs weitere attraktive Urlaubsziele in Spanien, Italien und Griechenland. Die neuen touristischen Destinationen Alicante, Malaga, Catania, Neapel, Heraklion und Kavala ergänzen die bisherigen Verbindungen, die Eurowings bereits erfolgreich zum Lufthansa-Drehkreuz München sowie nach Split und Mallorca durchführt. Dabei hat Eurowings insbesondere die Verbindungen zur beliebten Baleareninsel ausgebaut.

„BVB Mannschafts-Airbus“ regelmäßiger Gast in Dortmund

Zur Bedienung des ausgeweiteten Sommer-Programms wird Eurowings ab Juni 2021 ein zweites Flugzeug in der Ruhrgebietsmetropole stationieren. In diesem Kontext wird auch der „BVB Mannschafts-Airbus“ – aufgrund seiner schwarz-gelben Sonderlackierung ein europaweit bekanntes Fotomotiv – künftig in Dortmund regelmäßiger Gast sein und von seinem Heimatflughafen im Ruhrgebiet abheben. Damit haben Fußball-Fans aus dem Revier häufiger als bisher die Gelegenheit, „ihren BVB-Flieger“ anzutreffen.

„Dortmund ist nicht nur die Heimat unseres Partners Borussia Dortmund, hier liegen auch die Wurzeln der Eurowings“, so Eurowings CEO Jens Bischof. „Deshalb fühlen wir uns diesem Luftverkehrsstandort besonders eng verbunden und weiten unser Flugangebot mit aller gebotenen Vorsicht aus. Dabei halten wir strikt an unseren industrieweit führenden Hygienekonzepten fest. Gemeinsam mit allen Dortmunderinnen und Dortmundern freuen wir uns, dass der BVB-Mannschafts-Airbus jetzt häufiger hier abheben kann.“

Die Sommer-Ziele 2021 ab Dortmund im Überblick

Deutschland

Dortmund-München bis zu 11 mal wöchentlich

Kroatien

Dortmund-Split bis zu zweimal wöchentlich

Spanien

Dortmund-Mallorca bis zu 16 mal wöchentlich

NEU ab 2. Juni: Dortmund-Alicante bis zu zweimal wöchentlich

NEU ab 2. Juni: Dortmund-Malaga bis zu zweimal wöchentlich

Italien

NEU ab 2. Juni: Dortmund-Catania bis zu dreimal wöchentlich

NEU ab 4. Juni: Dortmund-Neapel bis zu zweimal wöchentlich

Griechenland

NEU ab 1. Juni: Dortmund-Heraklion bis zu dreimal wöchentlich

NEU ab 3. Juni: Dortmund-Kavala bis zu zweimal wöchentlich

Eurowings