Zweiter C919 für China Eastern

China Eastern Airlines hat ihren zweiten C919 während einer kleinen Zeremonie am 14. Juli 2023 auf dem Flughafen von Shanghai offiziell übernommen. Der erste C919 wurde am 9. Dezember 2022 an die Airline übergeben. China Eastern hat am 28. Mai 2023 den Linienbetrieb mit dem C919 auf dem Städtepaar Shanghai und Peking aufgenommen. Der zweite C919 soll in Kürze auf Inlandflügen von Shanghai nach Chengdu zum Einsatz kommen.