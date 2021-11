Im Oktober sind 1.613.866 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, verglichen mit dem Vorjahresoktober ist dies ein Plus von 244.4%. Im Vergleich zum Oktober 2019 liegen die Passagierzahlen bei 56.2%.

Die Herbstferien waren am Flughafen Zürich spürbar. Im Oktober sind erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder mehr als 1.6 Millionen Reisende pro Monat über den Flughafen Zürich geflogen. An einzelnen Spitzentagen wurden gleichviele Passagiere gezählt wie an den Spitzentagen während der Sommerferien.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Oktober 2021 bei 1.263.788. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 21.4%, was 344.070 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 98.1% auf 16.717 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 69.5 % des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 126.4 Fluggästen 61.2% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 28.3 Prozentpunkte auf 74.6% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 39.132 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 51.3% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Oktober 2019 wurde 1.3% mehr Fracht abgewickelt.

Ausblick & Winterflugplan

Aufgrund der Lockerung der Reisebeschränkungen – insbesondere in Europa und Amerika – und der anhaltend positiven Entwicklung des weltweiten Reiseverkehrs erwartet die Flughafen Zürich AG für das Jahr 2021 rund 10 Millionen Passagiere. Das entspricht rund einem Drittel des Volumens von 2019.

Mit dem Winterflugplan 2021/2022 werden wieder gleich viele Destinationen ab Zürich angeflogen wie vor der Pandemie. Insgesamt sind ab Zürich 145 Destinationen mit 43 Airlines geplant. Damit sind 80% der Airlines wieder zurück, die bereits vor der Pandemie den Flughafen Zürich angeflogen haben.

Flughafen Zürich