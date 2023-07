Zürich meldet wieder hohe Ferienspitzen

Das erste Zürcher Sommer-Ferienwochenende führte am Flughafen Zürich zu einem neuen Passagierrekord seit der Pandemie. Zum ersten Mal wurde die 100.000-Marke erreicht.

Am Sonntag wurde die 100.000-Passagiergrenze zum ersten Mal seit Ausbruch der Coronapandemie wieder überschritten. 2019 war der Rekord-Spitzentag der 28. Juli mit 115.000 Passagieren. Während der aktuellen Sommerferien werden weitere einzelne Spitzentage mit über 100.000 Passagieren erwartet. Die detaillierten Passagierzahlen für den Monat Juli werden am 14. August kommuniziert.

Wann soll ich am Flughafen eintreffen für meinen Flug?

Neben der Frage, was ins Gepäck soll, stellt sich den Passagieren auch immer die Frage, wie viel Zeit vor dem Abflug man am Flughafen eintreffen soll. Eine entsprechende individualisierte Empfehlung wird seit wenigen Tagen für jeden Flug ab Zürich auf der Flughafen-Website angegeben. Passagiere können ihren Flug eingeben und erfassen, ob sie bereits eingecheckt haben und ob sie ausschließlich mit Handgepäck reisen. Danach wird die empfohlene Ankunftszeit am Flughafen Zürich individuell als unterstützende Information angegeben.