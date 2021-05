Im April 2020 verzeichnete der Flughafen Zürich mit 26.913 die tiefste Passagierzahl während der Corona-Pandemie, damit ist die starke Erholung in diesem April zu begründen. Wenn man die Aprilzahlen mit dem April 2019 vergleicht, dann lagen diese immer noch um 88.1% niedriger.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im April 2021 bei 262.222. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug dabei 17.9 %. Der Flughafen Zürich verzeichnete 6.771 Starts oder Landungen, das entspricht einer Zunahme der Flugbewegungen um 252.5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem April 2019 fanden 70.9% weniger Flugbewegungen statt. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 81.3 Fluggästen 119.7% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 25.7 Prozentpunkte auf 45.8% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 30.809 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 153.0% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem April 2019 wurde 17.9% weniger Fracht abgewickelt.

Die heutige Ankündigung des Bundesrates der Schweiz, die Quarantänepflicht für Geimpfte lockern zu wollen, ist ein Schritt in die richtige Richtung zurück zur Reisefreiheit, schreibt der Flughafen Zürich in seiner Medienmitteilung. Weiter heißt es: Wer geimpft, getestet oder genesen ist, soll ohne Quarantäne aus- und einreisen und sich in der Schweiz frei bewegen können. Denn die oft ändernden Reise- und Quarantänebestimmungen erschweren die Planbarkeit und verunsichern die Passagiere. Entlang der schrittweisen Normalisierung des öffentlichen Lebens muss auch die Planungssicherheit rund ums Reisen wiederhergestellt werden mit verlässlichen Regeln und Rahmenbedingungen.

Flughafen Zürich