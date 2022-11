Wizz Air setzt auf SAF von OMV

Wizz Air setzt in Zukunft auf nachhaltigen Flugtreibstoff, die Low-Cost-Airline aus Ungarn arbeitet dazu mit dem österreichischen Unternehmen OMV zusammen.

Wizz Air hat mit dem österreichischen Gas-, Öl- und Chemieunternehmen OMV ein Memorandum of Understanding (MoU) über die Lieferung von nachhaltigem Flugbenzin (SAF) in den Jahren 2023 bis 2030 unterzeichnet. Wizz Air kann so bis zu 185.000 Tonnen SAF beziehen und die CO?-Belastung pro Passagierkilometer weiter verringern.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Bestandteil der Umweltstrategie der Fluggesellschaft, die vorsieht, die CO?-Emissionen bis 2030 um 25 Prozent und bis 2050 auf null zu senken. „Der Einsatz von SAF spielt dabei eine bedeutende Rolle“, erläutert Owain Jones, Development Officer bei Wizz Air. „Herstellung und Forschung in Sachen SAF-Technologien genießen bei uns oberste Priorität, und wir freuen uns, mit der OMV zu kooperieren, um den CO?-Fußabdruck der Luftfahrt deutlich zu senken.“ Auch die OMV arbeitet intensiv daran, ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. SAF gilt als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie. Ziel ist es, die SAF-Produktion bis 2030 auf bis zu 700.000 Tonnen zu steigern.