Wizz Air setzt auf SAF von Neste

Wizz Air macht weiter ernst in Sachen Nachhaltigkeit. So unterzeichnete das Unternehmen nun eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) über die Lieferung von nachhaltigem Treibstoff ab dem Jahr 2025 mit Neste, dem weltweit führenden Hersteller von nachhaltigem Flugbenzin, Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Wizz Air erhält so die Möglichkeit, 36.000 Tonnen SAF von Neste für das Streckennetz in Europa und Großbritannien zu kaufen. Diese Zusammenarbeit ist für die Airline ein wichtiger Bestandteil der Strategie, die CO2-Intensität pro Passagierkilometer weiter zu verringern und festigt ihre führende Position als Anbieterin nachhaltiger Flugreisen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 um 25 Prozent zu senken und bis zum Jahr 2050 die Netto-Null zu erreichen. Im Jahr 2022 gelang Wizz Air, mit 55,2 Gramm pro Passagier und Kilometer die niedrigste CO?-Belastung in der Firmengeschichte. Die Fluggesellschaft nimmt kontinuierlich neue Airbus A321neo-Flugzeuge in ihre Flotte auf und ersetzt damit ältere Modelle. Der Anteil der fortschrittlichen Neo-Technologie innerhalb der Flotte soll bis Ende des Geschäftsjahres 2023 mehr als 50 Prozent betragen. Diese Flugzeuge können schon heute mit einem SAF-Anteil von bis zu 50 Prozent fliegen.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Abfällen und Rohstoffen hergestellt, darunter Altspeiseöl und tierische Fettabfälle. SAF wird mit herkömmlichem Kerosin gemischt und lässt sich problemlos mit der bestehenden Betankungsinfrastruktur verwenden und in den Triebwerken einsetzen. SAF erbringt die Leistung herkömmlicher Jets, jedoch mit einem deutlich kleineren CO?-Fußabdruck. Die Verwendung von Neste MY Sustainable Aviation Fuel reduziert die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus des Kraftstoffs im Vergleich zur Verwendung von fossilem Kerosin um bis zu 80 Prozent. „Bei Wizz Air investieren wir weiterhin in innovative Technologien und sind überzeugt, dass SAF ein wichtiger Teil der Lösung zur Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie ist“, erklärt Ian Malin, Executive Vice President und Group Chief Financial Officer bei Wizz Air. „In Zusammenarbeit mit Neste werden wir die Einführung von SAF in unserem gesamten Netzwerk vorantreiben. Die Partnerschaft bestätigt unsere Fortschritte bei der Reduzierung unserer Kohlenstoffemissionsintensität, die bereits eine der niedrigsten unter den Fluggesellschaften der Welt ist.“ Jonathan Wood, Vice President Europe, Renewable Aviation bei Neste, betont: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Luftfahrtindustrie auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.“ Bis Ende des Jahres werde die SAF-Produktionskapazität auf 1,5 Millionen Tonnen erhöht.

