Zwischen Ende Oktober 2021 und Ende März 2022 können Reisende vom Dortmund Airport den kalten Monaten entfliehen und nach Fuerteventura oder Sizilien reisen. Die Wintersaison eignet sich aber auch ideal für Aktivurlaub: Egal ob Skifahren in Georgien, Wandern in Albanien, oder Radfahren in Porto. Herbst und Frühjahr bieten sich außerdem an, um Städte wie Riga, Wien und Breslau zu besuchen. Die Flüge zu diesen Zielen können Reisende ab Dortmund schon jetzt buchen.

Der neue Flugplan bietet zum einen langfristige Planungen, anderseits aber auch enorme Flexibilität. „Wir wollen damit auch ein Zeichen der Hoffnung setzen“, erläutert Wizz Air Pressesprecher Andras Rado. Generell blicke man mit Optimismus auf die zweite Jahreshälfte und wolle deshalb schon jetzt Reisewünsche ermöglichen.

Folgende Ziele bietet Wizz Air in der Wintersaison 2021/2022 ab dem Dortmund Airport an:

Albanien: Tirana

Bosnien und Herzegowina: Sarajevo, Tuzla

Bulgarien: Sofia, Varna

Georgien: Kutaissi

Griechenland: Athen, Thessaloniki

Island: Reykjavik

Italien: Catania (Sizilien)

Kosovo: Pristina

Lettland: Riga

Litauen: Vilnius

Marokko: Marrakesch

Moldawien: Chisinau

Montenegro: Podgorica

Nordmazedonien: Ohrid, Skopje

Polen: Breslau, Danzig, Katowitz, Olsztyn-Mazury

Portugal: Lissabon, Porto

Rumänien: Bukarest, Cluj, Iasi, Sibiu, Suceava, Timisoara, Targu Mures

Serbien: Belgrad, Nis

Spanien: Fuerteventura

Ukraine: Kharkow, Kiev, Lemberg, Saporischschja

Ungarn: Budapest

Zypern: Larnaka

Österreich: Wien