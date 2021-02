Die Airline aus Ungarn plant zwischen April und Oktober 45 Ziele in 24 Ländern direkt ab Dortmund anzufliegen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Ziele im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch erhöhen wird. Aber schon jetzt steht Passagieren eine große Vielfalt an Zielen zur Verfügung“, teilt Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing am Dortmund Airport, mit.

„Natürlich wollen wir unseren Fluggästen gerade in diesen Zeiten ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglichen“, erläutert Wizz Air Sprecher Andras Rado. Dank des Zusatzangebotes WIZZ Flex lasse sich jeder Flug bis zu drei Stunden vor dem Abflug umbuchen oder stornieren.

Sowohl Sonnenanbeter als auch Aktivurlauber und Städte-Liebhaber werden im breiten Angebots-Portfolio fündig. In Reykjavík die spannende Kultur Islands erleben, die Akropolis in Athen besichtigen, auf Sizilien die perfekte Pizza genießen, die griechischen Inseln entdecken oder an einem der vielen endlosen Strände Fuerteventuras in der Sonne entspannen – das macht Wizz Air in der Sommersaison direkt vom Dortmund Airport aus möglich.

Wer einen besonders abwechslungsreichen Urlaub erleben möchte, sollte sich Zypern genauer anschauen: Die Landschaft der drittgrößten Mittelmeerinsel lädt nicht nur zum Sonnenbaden ein. Die hohen Berge und Wälder locken auch Aktivurlauber an. Wen es eher in die Stadt zieht, der wird sich in Wien, der lebendigen und aufregenden Hauptstadt Österreichs oder in Budapest mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten wohlfühlen. Auch lange etablierte Ziele in Polen, Rumänien, Bulgarien und Kroatien stehen wieder auf dem Flugplan.