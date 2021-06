Am Flughafen Wien setzt sich das starke Passagierminus weiter fort. Im Mai wurde der Airport von 399.518 Passagieren frequentiert, das waren im Vergleich zum Vorkrisenniveau 86,1 Prozent weniger.

Das pandemiebedingte Minus bei den Passagierzahlen am Flughafen Wien setzt sich weiter fort: Im Mai 2021 verzeichnete die Flughafen Wien Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) mit 479.198 Reisenden ein Minus von 86,7% im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Mai 2019). Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 86,1% auf 399.518 Reisende im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Mai 2019).

Standort Flughafen Wien: Passagierminus von 86,1% im Vergleich zu Mai 2019

Zwar ergeben sich durch den stark eingeschränkten Flugbetrieb im Mai 2021 signifikante Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr – die aktuellen Zahlen liegen aber nach wie vor weit unter dem Vorkrisenniveau (Mai 2019): Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im Mai 2021 um 86,1% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Mai 2019) auf 399.518 Reisende. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm um 88,6% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 77,3% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2021 ein Minus von 76,2%. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 7,8% im Vergleich zum Mai 2019.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Mai 2021 um 86,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Mai 2019), nach Osteuropa um 81,0%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Mai 2019) um 89,9% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 82,7%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 84,7% und in den Fernen Osten um 98,3% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Mai 2019).

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Mai 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (Mai 2019) um 88,8% zurück und der Flughafen Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 89,1%.

