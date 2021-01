Rund 401.000 Fluggäste nutzten den FKB im Jahr 2020 für ihre Flugreisen, im Rekordjahr 2019 waren es 1.346.750 Fluggäste, im verstrichenen Corona Jahr benutzten also ca. 70 Prozent weniger Passagiere den Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings war dagegen lediglich ein Rückgang der Flugbewegungen um 15,6 Prozent zu vermerken.

Uwe Kotzan, seit Januar 2021 neuer Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH, äußert sich bezüglich der Passagierzahlen für das Jahr 2021 vorsichtig optimistisch: „Auch wenn sich der Luftverkehr noch immer inmitten dieser schweren Krise befindet, so rechne ich doch mit einer leichten Erholung der Passagierzahlen. Mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes, wird auch die Sehnsucht der Menschen zu reisen wieder größer werden. Die Nachfrage nach Reisen, ob privat oder geschäftlich, sowie auch die Angebote der Airlines werden steigen. Unter diesen Voraussetzungen planen wir am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) mit rund 700.000 Passagieren im Jahr 2021.“

Das Aufkommen an Luftfracht nahm im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 55,7 Prozent auf 1.915 Tonnen zu. „Diese positive Entwicklung der Luftfracht am FKB wird sich durch die beiden neuen Frachtlinien nach Dublin und Birmingham auch 2021 weiter fortsetzen“, so Uwe Kotzan.