Weniger Lärm am Flughafen Friedrichshafen

Trotz der – nach Beendigung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen – wieder zunehmenden Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Friedrichshafen, wurden die zulässigen Lärmgrenzwerte an allen Bezugspunkten im Jahr 2022 deutlich unterschritten. Sondergenehmigungen für Flugbewegungen nach 22 Uhr wurden nur in sehr kleinem Umfang erteilt und waren überwiegend durch witterungsbedingte Verspätungen begründet.

Damit setzt sich der Trend aus den Vorjahren weiter fort und wird auch so für das laufende Jahr prognostiziert.

Dieses ist die Kernbotschaft aus der letzten turnusmäßigen Sitzung der Fluglärmkommission, die mit Vertreterinnen und Vertretern des Verkehrsministeriums, Anrainergemeinden, der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Luftfahrzeughaltern sowie des Flughafens besetzt ist. Darüber hinaus wurden noch verschiedene weitere Umweltthemen rund um den Bodensee-Airport Friedrichshafen besprochen, u.a. das erstmalige Angebot von SAF (Sustainable Aviation Fuel) am Flughafen. Im Rahmen der AERO Messe stellte air bp einen Flugfeldtankwagen mit SAF-Gemisch bereit. Dieser wurde mit 23.000 Litern und einem Anteil von 35% SAF und 65% fossilem Jet A-1 für alle interessierten Kunden angeboten. SAF ist ein Schlüsselansatz der Luftfahrtindustrie zur Verringerung von CO-Emissionen. Im Produktlebenszyklus ergibt sich eine CO2 Einsparung von bis zu 80% gegenüber fossilem Kerosin.

Die Sitzung der Fluglärmkommission fand unter Leitung von Herrn Schellinger (Bürgermeister Meckenbeuren) statt, wobei der Vorsitz gemäß Geschäftsordnung routinemäßig zum 1. Mai 2023 auf Herrn Stauber (Bürgermeister Friedrichshafen) wechselte.

Um Anrainern eine maximale Transparenz zu bieten, werden die Auswertungen der Fluglärmmessanlage auf der Website des Bodensee-Airport veröffentlicht.

Grundsätzliches zur Fluglärmkommission

Die Aufgabe und Zusammensetzung der Kommission zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge für den Verkehrsflughafen Friedrichshafen (Fluglärmkommission) sind im §32b Luftverkehrsgesetz geregelt.

Die Fluglärmkommission berät die Genehmigungsbehörde (Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg) sowie das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und die Flugsicherungsorganisation. Die Mitglieder werden von der Genehmigungsbehörde berufen. Die Fluglärmkommission Friedrichshafen besteht aus Vertretenden der Stadt Friedrichshafen, der Gemeinde Meckenbeuren, der obersten Immissionsschutzbehörde (vertreten durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg), der Bundesvereinigung gegen Fluglärm (vertreten durch die Bürgervereinigung Schutz vor Lärm), der Luftverkehrsgesellschaften und der Flughafen Friedrichshafen GmbH als Flughafen-Betreiber. Anwesend in den Sitzungen sind außerdem eine Vertretung des Verkehrsministeriums als luftrechtliche Genehmigungsbehörde des Flughafens und eine Vertretung der Flugsicherung.

