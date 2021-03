Damit bietet Lufthansa Cargo neben der CEIV Pharma-Zertifizierung als Airline ein ausgezeichnetes Pharma-Netzwerk von 32 Stationen weltweit. Nach aufwändiger Prüfung belegt das CEIV Pharma-Siegel der International Air Transport Association auch Lufthansa Cargo in München und Chicago die zuverlässige Abfertigung und Lagerung von eiligen und temperaturempfindlichen Sendungen nach höchstem internationalen Standard. Besonders relevant ist dies auch für den Transport von hochsensiblen COVID-19-Impfstoffen, da diese weltweit und mit größter Verlässlichkeit transportiert werden müssen.

„Die neueste CEIV Pharma-Zertifizierung unserer Zentren in München und Chicago bestätigt unsere hohe Kompetenz im Umgang mit Pharma-Produkten. Mit dem Bau der beiden neuen hochmodernen Zentren konnten wir unser ausgezeichnetes Pharma-Netzwerk maßgeblich erweitern. Besonders im Hinblick auf die Corona-Pandemie sind dies zukunftsträchtige Investitionen. Unseren Kunden können wir den globalen Transport von sensiblen Corona-Impfstoffen über zwei weitere zertifizierte Center anbieten. Wir freuen uns über die offizielle Bestätigung unseres Angebots durch das CEIV Pharma-Siegel“, erklärt Thorsten Braun, Senior Director Industry Development and Product Management bei Lufthansa Cargo.

Der Lufthansa Cargo Pharma Hub München ist an dem logistisch bedeutsamen Drehkreuz einmalig. Das hochmoderne Kühlhaus wurde im August 2020 am Flughafen München eröffnet und ist dort das erste Kühlhaus mit CEIV Pharma-Zertifizierung. Auf fast 1000 Quadratmetern bietet es zwei unterschiedliche Kühlbereiche (+2 bis +8 °C und +15 bis +25 °C) sowie eine Tiefkühlzelle. Sowohl während der Lagerung als auch bei der Abfertigung kann die Temperatur von hochempfindlichen Pharma-Sendungen optimal eingehalten werden.

Als zentraler Umschlagplatz für Pharma-Produkte in den USA wurde im Juni 2020 das CEIV Pharma-zertifizierte Lufthansa Cargo Pharma Center Chicago am Flughafen O‘ Hare eröffnet. Eine Tiefkühlzelle und zwei verschiedene Temperaturbereiche (+2 bis +8 °C und +15 bis +25 °C) verteilen sich hier auf ca. 750 Quadratmeter. Das hochmoderne Pharma Center bietet zudem in einem einzigartigen und temperierbaren Regallager Platz für 54 Paletten.

Bereits 2018 wurde der Lufthansa Cargo Pharma Hub Frankfurt ausgebaut. Ein Großteil der Pharma-Transporte bei Lufthansa Cargo wird über das Drehkreuz umgeschlagen. Es ist mit circa 8.800 Quadratmetern eines der weltweit ersten Kühlzentren mit CEIV Pharma-Zertifizierung.

Im Dezember 2020 hat Lufthansa Cargo das Angebot für den Transport von COVID-19-Impfstoffen erweitert. COVID-19 Temp Premium bietet spezielle Zusatzleistungen, wie eine lückenlose Überwachung, hochpriorisierten Kapazitätszugang oder 24/7-After-Sales-Support und ist damit bestens auf die Transportbedürfnisse der anspruchsvollen Pharmazeutika abgestimmt.

Lufthansa Cargo blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Transport von Pharma-Produkten zurück und verfügt zudem über eine CEIV Pharma-Zertifizierung als Airline. Neben 32 zertifizierten Stationen, bietet der Frachtkranich Transporte zu bis zu 200 weiteren Stationen mit Active Temp Control oder Passive Temp Support. Das Unternehmen verfügt damit über eines der größten Pharma-Netzwerke weltweit.

