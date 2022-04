Die Linienverbindung vom Flughafen Paderborn/Lippstadt nach München ist für Geschäftsreisende und Privatkunden gleichermaßen sehr interessant. Jetzt setzt die Lufthansa ihre Ankündigung um und steuert das wichtige Drehkreuz in Süddeutschland ab Sonntag, 1. Mai 2022, wieder zweimal am Tag an. Die zusätzlichen Flugverbindungen sind ab sofort im Reisebüro und online zur Buchung freigegeben.

Nach einer kurzen Corona-bedingten Pause hatte die Lufthansa die beliebte Linie nach München am 27. März 2022 zunächst mit einem Flug am Abend (Ankunft um 19.55 Uhr in Paderborn, Rückflug nach München um 20.30 Uhr) wieder aufgenommen. Zum 1. Mai 2022 kommt jetzt eine Verbindung am Vormittag hinzu: Die frühe Maschine startet um 9.25 Uhr am Heimathafen, die Landung in München ist für 10.30 Uhr terminiert.

„Durch die Hinzunahme einer zweiten Verbindung sind jetzt auch Tagesrandflüge wieder möglich. Darüber hinaus können Fluggäste ab Paderborn/Lippstadt noch mehr Umsteigeziele erreichen. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Lufthansa ihre Ankündigung trotz der aktuellen Einschränkungen für einige Umsteigeziele in Osteuropa und Fernost realisiert“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.