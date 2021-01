Die beiden neuen Strecken nach Seoul, Südkorea und Lima, Peru sind ausschließlich für Frachtsendungen bestimmt. Am Freitag startete der erste Frachtflug nach Seoul in Südkorea. Der mit einer Boeing 777-300ER durchgeführte Flug verbindet Zürich mit einem der grössten Wirtschaftszentren Asiens. Transportiert wird eine Vielzahl von Produkten, darunter Stückgut, Ersatz- und Autoteile, Elektronik sowie andere Güter. Am 19. Januar folgt die Aufnahme der Frachtflüge nach Lima in Peru. Diese Verbindung wird ebenfalls mit einer Boeing 777-300ER bedient und bietet zusätzliche Frachtkapazität zwischen der Schweiz und Südamerika. Der Schwerpunkt der transportierten Fracht liegt unter anderem auf pharmazeutischen Gütern, Maschinen und Ersatzteilen sowie verderblichen Waren aus der Region.

«Dank unserer Frachtsparte können wir uns laufend und sehr flexibel an die jeweiligen Marktgegebenheiten anpassen», sagt Markus Binkert, Chief Financial Officer, SWISS. «Auf diese Weise können wir einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Beitrag leisten und den Warenfluss zwischen der Schweiz, Europa und der Welt sicherstellen.»