Weitere Reiseziele ab Dresden

Mit Beginn der Herbstferien bietet der Veranstalter „momento powered by SZ-Reisen“ exklusiv weitere Flugreisen ab Dresden an.

Sonnenhungrige starten von der sächsischen Landeshauptstadt aus zu den griechischen Zielen Santorin und Naxos, auf die Kykladen, die Peloponnes sowie nach Zypern.

Die Urlaubsregionen eignen sich hervorragend, um den Sommer entspannt ausklingen zu lassen. Vor Ort warten angenehme klimatische Voraussetzungen und eine Mischung aus Baden, Entspannung, Kultur und mediterraner Küche.

Die südgriechische Peloponnes punktet mit weltbekannten Orten wie Olympia oder Delphi, aber auch traumhaften Stränden. Übrigens: Dieses Ziel wird auch in den Herbstferien mit Kinderfestpreisen angeboten.

Zypern zählt mit seinen hervorragenden klimatischen Bedingungen in der Region Paphos und Top-Hotels zu den beliebtesten Zielen im Mittelmeerraum.

Ganz neu im Angebot ist Santorin. Von hier aus ist es auch möglich, auf die Schwesterinsel Naxos zu reisen oder ein „Kykladen-Hopping“ zu starten.

Mit „momento powered by SZ-Reisen“ haben Urlaubssuchende alle Vorteile einer Reiseorganisation aus einer Hand ab Dresden. Dazu zählen kurze Wege und beste Organisation, persönliche Betreuung am Flughafen beim Check-In, einzigartige Destinationen und individuell zubuchbare Ausflüge, aber auch persönlich getestete Hotels in jeder Kategorie

Der Katalog, weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten dieser exklusiven Angebote sind zu finden unter: www.flugreisen-ab-dresden.de, über die kostenfreie Buchungshotline 0800 6346336 sowie im Reisebüro oder DDV Lokal.

„momento powered by SZ-Reisen“ – Programm im Herbst 2023:

Peloponnes: 02.10. – 09.11.2023 (Herbstferien Sachsen)

Santorin, Naxos & Kykladen: 16.10. – 23.10.2023 (Zielflughafen Santorin)

Zypern (Paphos): 31.10. – 06.11.2023 (Feiertag/Reformationstag)