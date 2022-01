Die in Taiwan beheimatete China Airlines hat bei Boeing vier weitere Boeing 777F Vollfrachter bestellt. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Auftrag einem Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar.

Die Airline aus Taiwan betreibt momentan drei Boeing 777F frachtflugzeuge, drei weitere sollen noch in diesem Jahr zur Flotte stoßen. Mit den vier zusätzlich bestellten Boeing 777F will China Airlines die Gunst der Stunde nutzen und weiter am wachsenden Luftfrachtmarkt teilhaben.