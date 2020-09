Der Versandhändler Amazon braucht weitere Frachtkapazitäten in der Luft, zu diesem Zweck wird Amazon sechs weitere Boeing 767 Vollfrachter bei der Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) einmieten. ATSG wird die sechs zusätzlichen Boeing 767 Frachtflugzeuge samt Besatzungen unter einem Crew, Maintenance and Insurance (CMI) Vertrag an Amazon Air vermieten. Mit diesen sechs Maschinen wird ATSG insgesamt 38 Boeing 767 Frachter für Amazon betreiben.