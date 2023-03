Weitere Boeing 737-800SF für Bluebird Nordic

Die Avia Solutions Group hat am 20. März 2023 die Übergabe eines weiteren Umbaufrachters vom Typ Boeing 737-800 BCF an Bluebird Nordic bekanntgegeben.

AviaAM Leasing, eine global tätige Luftfahrtholding, die maßgeschneiderte Flugzeugleasing und Handelsdienstleistungen in der Luftfahrtindustrie anbietet, hat eine fünfte Boeing B737-800 Boeing Converted Freighters (BCF) an ihre Frachttochter Bluebird Nordic übergeben. Bluebird Nordic ist eine rasch wachsende Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Island.

"Wir freuen uns sehr, unsere Flotte mit den umgebauten B737-800 weiter zu verstärken", sagte Audrone Keinyte, CEO von Bluebird Nordic. "Diese neuen Flugzeuge haben sich bereits als hervorragende Aktivposten erwiesen, die einen zuverlässigen und effizienten Betrieb mit einer beeindruckenden Reichweite und Nutzlastkapazität für ein Flugzeug dieser Größe bieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Erweiterung der Flotte unsere Position auf dem Frachtmarkt, insbesondere im Next Generation (NG) Segment, weiter stärken können."

Zusammen mit diesem Neuzugang betreibt Bluebird Nordic nun eine Flotte von einer B737-300, sechs B737-400 und fünf B737-800 Vollfrachtflugzeugen. Die Fluggesellschaft plant, ihre Flotte in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

Bluebird Nordic gehört zur Avia Solutions Group, dem weltweit größten ACMI-Anbieter (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) mit einer Flotte von mehr als 165 Flugzeugen, die auf allen Kontinenten der Welt eingesetzt werden. Die Gruppe bietet auch verschiedene Luftfahrtdienstleistungen wie MRO (Wartung, Reparatur und Überholung), Piloten- und Crew-Schulungen, Bodenabfertigung und andere vernetzte Lösungen an.