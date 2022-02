AviaAM Leasing hat am 21. Februar 2022 die Übergabe eines weiteren Umbaufrachters vom Typ Boeing 737-800 BCF an Bluebird Nordic bekanntgegeben.

AviaAM Leasing, eine global tätige Luftfahrtholding, die maßgeschneiderte Flugzeugleasing und Handelsdienstleistungen in der Luftfahrtindustrie anbietet, hat eine zweite Boeing B737-800 Boeing Converted Freighters (BCF) an Bluebird Nordic übergeben. Bluebird Nordic ist eine rasch wachsende Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Island.

AviaAM Leasing und die Fluggesellschaft Bluebird Nordic gehören zur Avia Solutions Group. AviaAM Leasing unterstützt Bluebird Nordic bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Wachstumspläne, indem sie die Umbaufrachter zu guten Konditionen an die Frachtfluggesellschaft vermietet.

Das Flugzeug vom Typ B737-800BCF wurde von Boeing im Werk der Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company (GAMECO) in Guangzhou, China zu einem Vollfrachter umgerüstet.