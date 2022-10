Weitere Airbus A320 für IAG

Die Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vuelingsind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen. IAG hat nach der Zustimmung ihrer Aktionäre eine Bestellung über 37 weitere A320neo-Flugzeuge bestätigt. Der jüngste Auftrag folgt auf frühere Vereinbarungen über 22 Flugzeuge der A320neo Familie (17 A320neo, 5 A321neo), die im März und Juni 2022 bekannt gegeben wurden. Mit diesem Zusatzauftrag erhöht sich die Gesamtzahl der Bestellung für Airbus Schmalrumpfflugzeuge von IAG in diesem Jahr auf insgesamt 59.

"IAG setzt in ihrer Flotte in großem Umfang auf Airbus Flugzeuge und ist damit einer der größten Airbus-Kunden weltweit. Diese Flugzeuge der neuesten Generation werden eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des erklärten Umweltziels von IAG spielen, die treibstoffeffizientesten Flugzeuge der Welt zu betreiben", sagte Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Head of Airbus International.

Die Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie sind mit modernsten Technologien ausgestattet, darunter Triebwerke der neuen Generation und Sharklets, die zusammen eine Treibstoffeinsparung von mindestens 20 Prozent ermöglichen. Mit mehr als 8 500 Bestellungen von über 130 Kunden ist die A320neo-Familie das beliebteste Flugzeug der Welt.