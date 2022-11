Vueling feiert Jubiläum in Nürnberg

Was mit rund 10.000 Fluggästen im Jahr 2012 begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte mit rund 53.000 Passagieren im Jahr 2022 entwickelt: Bis zu sechsmal wöchentlich steuert die spanische Fluggesellschaft Vueling von Nürnberg die Stadt Barcelona an. Insgesamt nutzten in den letzten zehn Jahren rund 360.000 Reisende die Nonstop-Anbindung in die katalanische Metropole – Tendenz weiter steigend. Damit zählt Barcelona zu einem Lieblingsziel der Nürnberger.

Während im Jahr 2013 noch über die Hälfte der ab Nürnberg nach Barcelona abfliegenden Passagiere eine Umsteigeverbindung nutzten, fliegen im Jahr 2022 über 90 Prozent der Fluggäste auf der Nonstop-Route von Vueling – das spart Ressourcen .

Es gibt wohl kaum eine andere europäische Metropole mit einem so breiten Mix aus Sightseeing, Shopping, kulinarischen Highlights, Strand und Erholung wie Barcelona. An weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie Antoni Gaudís Sagrada Família kommt niemand vorbei, und das Herz Kataloniens hat noch mehr zu bieten: Europas größtes Fußballstadion Camp Nou, Heimstätte des FC Barcelona.

Dabei wird die Kultur- und Wirtschaftsmetropole an der Ostküste Spaniens inzwischen auch als Drehscheibe zu anderen innerspanischen Zielen genutzt, die Vueling von Barcelona aus anfliegt, unter anderem in die Hauptstadt Madrid.