Am Montag ist die Airline DAT erstmals die Strecke von Saarbrücken nach Hamburg geflogen und wurde dabei freundlich empfangen.

Am Montag, den 3. Mai 2021, ist erstmals die Strecke Saarbrücken-Hamburg geflogen. Dort wurde das Flugzeug mit einer Flugzeugtaufe empfangen und die Crew von Vertretern des Flughafens persönlich begrüßt.

„Wir freuen uns, dass DAT vom SCN aus nun auch nach Hamburg fliegt“, so Flughafen-Geschäftsführer Thomas Schuck. „Wir arbeiten mit der dänischen Airline seit Januar 2020 vertrauensvoll zusammen und sind überzeugt davon, dass die Strecke stabil und zuverlässig bedient werden wird.“

Die dänische Fluggesellschaft, die bereits seit dem 1. Januar 2020 zu attraktiven Flugpreisen die Strecke nach Berlin bedient, startete um 10:40 Uhr in Richtung der Elbmetropole.

“Wir freuen uns auf die Herausforderung, nun auch die Strecke nach Hamburg fliegen zu dürfen”, sagte Jesper Rungholm, CEO/Captain der DAT. „Hamburg liegt nur gute 2 Stunden von unserem Firmensitz in Süd-Dänemark, so dass ich es persönlich kaum erwarten kann, nun öfter unsere deutschen Strecken selbst fliegen zu können und das wunderschöne Saarland im Sommer zu besuchen.“

Die Fluggesellschaft wird zunächst bis zu dreimal wöchentlich in die Hansestadt fliegen, die Flugzeit beträgt 90 Minuten. Die Tickets kosten ab 66 € one way inklusive Steuern und Gebühren und sind buchbar auf www.flydat.de.

Die Flugzeiten sind wie folgt: Abflug SCN um 10:40 Uhr, Ankunft HAM 12:10 Uhr. Abflug HAM 15:40 Uhr, Ankunft SCN 17:10 Uhr. In den Pfingstferien sowie an Brückentagen finden die Flüge nicht statt.