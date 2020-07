34 Grad, sonnig! Diese Wetterbedingungen erwarteten jene Passagiere, die am Samstagabend, den 11. Juli 2020 am Airport Memmingen Flug W6 4588 bestiegen, wenige Stunden später nach der Landung. Denn sie hatten sich für ein echtes Sonnenziel entschieden: Larnaca im Süden von Zypern. Seit Samstag verbindet Wizz Air dreimal wöchentlich die Insel im östlichen Mittelmeer mit Memmingen.

Als Ferienziel genießt die drittgrößte Mittelmeerinsel nach Sizilien und Sardinien weltweit einen guten Ruf und stand schon lange auf dem Wunschzettel vieler Stammgäste am Flughafen Memmingen. Geographisch gehört Zypern zu Asien, politisch und kulturell wird es jedoch meist zu Europa gezählt. Sowohl der türkische als auch der griechische Einfluss spielen in der Kultur der politisch immer noch geteilten Insel eine große Rolle.

„Gerade diese Premiere unterstreicht unseren erfolgreichen Neustart“, betonte Flughafen Vertriebsleiter Marcel Schütz bei der Verabschiedung des Erstflugs am Samstag. Der Flugplan werde Woche für Woche umfangreicher. „Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Wizz Air bereits voll durchgestartet ist und fast alle seine Ziele wieder anfliegt.“ Die Airline habe sich trotz schwieriger Umstände in den letzten Monaten nicht von ihrem Expansionskurs abbringen lassen, der auch Memmingen weitere neue Flugverbindungen beschere. So wird ab 8. August wieder die rumänische Hauptstadt Bukarest angeflogen. Als neues und somit siebtes Ziel in Rumänien folgt mit Beginn des Winterflugplans die Stadt Bac?u im Nordosten des Landes, das wirtschaftliche Zentrum der Region Moldau.

Die mediterrane Hafenstadt Larnaca an der Südküste Zyperns gilt auch im Herbst und Winter als attraktives Reiseziel. Wer in dieser ruhigeren Zeit die zypriotische Küche mit ihrer Mischung aus griechischen, türkischen und levantinischen Einflüssen erleben möchte, kann bereits langfristig planen. Denn nach Larnaca fliegt Wizz Air ab Memmingen auch während der Herbst- und Wintersaison – drei Mal pro Woche.

Da die Republik Zypern Mitglied der Europäischen Union ist, bestehen keine weiteren Einreisebeschränkungen. Reisende müssen sich vor Abflug online registrieren, um einen Cyprus Flight Pass zu erhalten.

