Komplett ausgebucht mit 31 Passagieren ist am Samstag (04.09.2021) um 12:00 Uhr erstmals die Dornier Do 328 der deutschen Premium-Fluggesellschaft Rhein-Neckar-Air von Kassel nach Usedom gestartet. Usedom ist die östlichste Insel mit den sonnenreichsten Werten Deutschlands und wird auch aufgrund der rund 40 Kilometer langen feinsandigen Strände und der intakten Natur und verblüffend vielfältigen Flora und Fauna als „Perle der ‚Ostsee bezeichnet“. Viele Abschnitte des Strandes sind noch unbebaut, saftige Wiesen und größere Seen sind ebenfalls dort zu finden. Usedom bietet mit den drei Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck eine einzigartige und historische Bäderarchitektur.

Christian Henkel, Inhaber Urlaub ab Kassel Airport: „Wir freuen uns mit diesem neuen Ziel ab Kassel die Wünsche der Kunden so gut getroffen zu haben. Unsere Pauschalreisen mit der sorgfältigen Auswahl an Hotels auf Usedom bietet eine optimale Auswahl für die individuellen Reisewünsche – gerne stehen wir zur Beratung bereit.“

Lars Ernst, Geschäftsführer Kassel Airport: „Auch die zweite innerdeutsche Flugverbindung wird gut in der Region nachgefragt. Wir freuen uns, dass es der Reiseveranstalter „Urlaub ab Kassel Airport“ gemeinsam mit allen Partnern erreicht hat, dass nun neben Sylt noch ein weiteres, sehr attraktives Ziel für unsere Passagiere angeboten wird. Diese Flüge sind eine absolute Bereicherung für unseren Flugplan.“

Ab jetzt startet immer samstags die renommierte Premium-Fluggesellschaft Rhein-Neckar-Air in 70 Minuten Flugzeit von Kassel nach Usedom. Bis Ende Oktober. Von der Ostsee-Insel aus startet die Maschine jeden Samstag bereits um 13:40 Uhr zurück nach Kassel. Geplant ist das Flugangebot vorerst bis Ende Oktober.

Angeboten werden die Flugtickets von Urlaub ab Kassel Airport für Flüge vom 4.09.-30.10.2021 jeweils samstags zum Flughafen Heringsdorf auf Usedom. Verfügbar sind Oneway-Tickets für einen Preis ab 179 € (Stand September 2021) inkl. 20 Kg Gepäck und Gebühren.

