Der zweitgrößte Flughafen der Balkanrepublik wird seit vergangener Woche immer donnerstags und samstags mit einem Airbus A319 angeflogen. „Wir freuen uns sehr, mit Air Serbia einen weiteren neuen Airline-Partner bei uns begrüßen zu können, der mit Niš ein spannendes neues Ziel in unseren Flugplan aufnimmt“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Torsten Schrank. Die Flüge nach Niš sind ab 50 Euro oneway (Stand Januar 2022) buchbar.

Mit rund 260.000 Einwohnern ist Niš die drittgrößte Stadt Serbiens. Die Geschichte des am Fluss Nišava gelegenen Industrie- und Handelszentrums lässt sich bis ins 6. Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen. Heute bietet Niš zahlreiche Museen, Kultureinrichtungen, Theater sowie eine Universität.

Air Serbia ist eine der ältesten Fluggesellschaften Europas. Sie wurde 1927 unter dem Namen Aeroput gegründet. Die Flotte besteht aus 18 Flugzeugen, die mehr als 60 Passagier- und Frachtziele in Europa, im Mittelmeerraum, im Nahen Osten, in Nordamerika und in Afrika anfliegen. Seit 2013 besteht eine Partnerschaft mit Etihad Airways, deren Vielfliegerprogramm Etihad Guest genutzt werden kann.

Flughafen Köln/Bonn