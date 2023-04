Von Dresden nach Italien

Sie werden exklusiv vom Reiseveranstalter „momento powered by sz-Reisen“ angeboten. Anfangs April traten die ersten Gäste von „momento by sz-Reisen“ ihre Reise zum Golf von Sorrent und der Insel Ischia an. Kurz nach 7:00 Uhr hob eine Boeing 737 aus der sächsischen Landeshauptstadt mit Ziel Neapel ab.

Im April und Mai bietet der Reiseveranstalter weitere Flugreisen zu attraktiven italienischen Zielen an. Die Angebote von „momento by sz-Reisen“ wer-den im Jahresverlauf noch weiter ausgebaut. Im Herbst werden neue Reisen zu griechischen Inseln sowie nach Zypern den Flugplan bereichern. Das Pro-gramm dazu erscheint in Kürze.

„Das ist für uns ein großer Tag. Wir freuen uns, dass wir für unsere Gäste neue Direktflüge mit „momento by sz-Reisen“ ab Dresden kreiert haben“, sagte Sandra Braune, Teamleitung Flug des Reiseanbieters, und ergänzt: „Im Frühjahr fliegen wir auch noch nach Sardinien und Sizilien sowie zu den Liparischen Inseln.“