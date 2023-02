Von Düsseldorf nach Bordeaux

Der Flughafen Düsseldorf freut sich über eine neue Strecke mit dem Airline-Partner Volotea, einer jungen und expandierenden spanischen Fluggesellschaft. Ab dem 26. Mai 2023 bietet Volotea wöchentlich zwei Flüge zwischen Düsseldorf und Bordeaux an, jeweils montags und freitags.

Mit einer Flugzeit von knapp unter zwei Stunden ist die neue Verbindung perfekt für einen verlängerten Wochenendtrip in die Hafenstadt an der Garonne im Südwesten Frankreichs.

Für Reisende, die Kultur, Geschichte, kulinarische Erlebnisse und französisches Flair lieben, ist das Zentrum der weltberühmten Weinbauregion ein lohnenswertes Ziel. Bordeaux begeistert mit einer wunderschönen Altstadt und einigen der bekanntesten Museen Frankreichs.

Die spanische Fluglinie Volotea unterhält neben den Flughäfen Asturias und Bilbao vornehmlich Basen in Italien und Frankreich und ist auf kleine und mittelgroße Städte spezialisiert. Mit Düsseldorf nimmt die Fluggesellschaft ab Mai insgesamt acht neue Verbindungen zu vier deutschen Städten in ihren Flugplan auf. Mit dem Eintritt in den deutschen Markt startet Volotea auch eine Vertriebskooperation mit Eurowings. Geplant ist der gemeinsame Ticketverkauf für über 140 Routen beider Airlines.