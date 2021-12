Wandern, tauchen, am Strand liegen oder auch in heißen Quelle baden – diese Aktivitäten rücken ab kommenden Sommer noch näher in die Reichweite von Düsseldorf: Urlauber, die Erholung fern von Massentourismus suchen, werden auf den Azoren fündig. Ab 27. März verbindet Azores Airlines die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt mit Ponta Delgada, der Hauptstadt der portugiesischen Inselgruppe im Atlantik. Zweimal wöchentlich bringt dann ein moderner Airbus A321 Neo mit 186 Sitzen Passagiere in weniger als viereinhalb Stunden in das einzigartige Naturparadies, das sich durch ein ganzjährig mildes Klima auszeichnet. Flüge ab Düsseldorf starten um 14.40 Uhr und erreichen Ponta Delgada um 17 Uhr Ortszeit. Von Ponta Delgada aus geht es donnerstags und sonntags um 7.30 Uhr (Ortszeit) nach Düsseldorf, wo die Landung für 13:40 Uhr Ortszeit geplant ist.

Azores Airlines bietet Flugverbindungen zum Azoren Archipel von Nordamerika und dem portugiesischen Festland, aber auch von der Inselgruppen Madeira sowie den Kapverden. Die Fluggesellschaft hat Codesharing Vereinbarungen mit nordamerikanischen wie europäischen Carriern. Für Passagiere, die ab Düsseldorf reisen, bieten sich daher beste Voraussetzungen für attraktive Anschlussflüge zu allen Inseln der Azoren, nach New York (JFK), Boston, Toronto und Montreal sowie nach Lissabon, Porto oder Funchal.