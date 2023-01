Volaris meldet soliden Dezember

Volaris konnte im Dezember 2022 insgesamt 2,949 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 13,7 Prozent.

Der Passagierverkehr hat sich bei Volaris wieder normalisiert. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt konnte verglichen mit den Zahlen vor Corona sogar wieder stark zulegen. Die Nachfrage konnte verglichen mit dem Vorjahresdezember um 16,9 Prozent auf 2,895 Milliarden Sitzplatzmeilen gesteigert werden. Das Angebot wurde verglichen mit dem Dezember 2021 um 18,5 Prozent auf 3,419 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung erreichte im Dezember 2022 solide 84,7 Prozent. Die Verkehrszahlen bei Volaris liegen wieder rund 35 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Dezember 2019.

Im vergangenen Jahr konnte Volaris insgesamt 31,051 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Plus von 27,2 Prozent. Im Berichtsjahr 2022 lag das Angebot bei 35,281 Milliarden Sitzlatzmeilen, Plus 25,6 Prozent und die Nachfrage erreichte 30,191 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 26,8 Prozent entspricht.