Für die Zeit vom Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 8. November, haben die Airlines insgesamt rund 3.400 Flüge von und nach München angemeldet. Neben knapp 1.000 Flügen innerhalb Deutschlands stehen unter anderem mehr als 150 Abflüge Richtung Italien, gut 80 Starts zu Zielen in Griechenland und mehr als 70 Flüge in die Türkei auf dem Programm. Auch wenn der weltweite Reiseverkehr durch die bestehenden Restriktionen stark eingeschränkt ist, werden ab München Langstrecken-verbindungen in die USA und nach Kanada, nach Delhi, Katar, Abu Dhabi, Dubai sowie nach Seoul angeboten.

Damit Passagiere am Münchner Airport ihre Urlaubsreise unbesorgt antreten können, hat die Flughafengesellschaft ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Infektionsschutz umgesetzt: Am Check-in, an der Sicherheitskontrolle, in Wartezonen und in anderen stärker frequentierten Bereichen sorgen Aufkleber, Bodenmarkierungen und Absperrbänder dafür, dass der Mindestabstand zwischen den Fluggästen eingehalten wird. Hygieneschutzwände aus Plexiglas sind dort installiert, wo Passagiere und Mitarbeiter in direkten Kontakt treten.

Seit Mitte Mai gilt am Münchner Flughafen für Passagiere und Mitarbeiter in allen Abfertigungsgebäuden eine Masken-Tragepflicht, die inzwischen auch auf das MAC-Forum ausgeweitet wurde. Darüber hinaus stehen den Passagieren in allen Bereichen flächendeckend Spender mit Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. In Apotheken, Geschäften, einigen Gastronomiebetrieben und an Automaten können Passagiere zudem Mund-Nasen-Schutz-Masken und andere Hygieneartikel erwerben.

ie Reisenden werden mit Hilfe von regelmäßigen Durchsagen, Plakaten, Videoscreens und verstärkter Personalpräsenz in den Terminals über die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln informiert.

Am Münchner Airport stehen derzeit mehrere Einrichtungen für Corona-Tests zur Verfügung: Einreisende, die aus einem Risikogebiet am Flughafen München ankommen und deshalb verpflichtet sind, sich testen zu lassen, werden automatisch zu den Testcentern im Terminal 1 oder 2 geführt. Diese Tests sind kostenlos.

Auch Reisende, die aus einem Nicht-Risikogebiet einreisen, haben am Münchner Airport die Möglichkeit, sich kostenlos testen lassen. Dieses Corona Test Center befindet sich im Forum des München Airport Centers (MAC) auf Ebene 04. Eine vorherige Registrierung ist nicht erforderlich. Es besteht aber die Möglichkeit sich vorab online unter https://airportsbavaria.lifecodexx.com/ anzumelden.

Zudem können sich am Airport auch abfliegende Passagiere auf das Coronavirus testen lassen. Entsprechende kostenpflichtige Tests (128 Euro) bietet das medizinische Labor MVZ Martinsried mit seinem Testcenter im Terminal 2, Ebene 04. Das Zentrum ist täglich von 5 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Termine können vorab online unter muc.airport-lab.com gebucht werden.

Sämtliche Informationen zu Reisen während der Corona-Pandemie sowie zu Quarantäne- und Testpflichtregeln finden Fluggäste auch unter dem Link www.munich-airport.de/reisehinweise.