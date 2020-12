Durch den drastischen Einbruch der Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie sind das circa 75 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Starts und Landungen reduzierte sich um etwa 65 Prozent auf rund 38.500 Flugbewegungen.

Walter Schoefer, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH zur Ausnahmesituation in diesem Jahr: „Der Luftverkehr befindet sich in einer schweren Krise, die viele unserer Partner mittlerweile in ihrer Existenz gefährdet. Wir als Flughafenbetreiber müssen seit Monaten unsere gesamte Infrastruktur aufrecht halten, bei wenig Verkehr und minimalen Einnahmen. Die Kosten dafür belaufen sich bei uns in Stuttgart auf sechs bis acht Millionen Euro pro Monat. Die Zusagen des Bundes und der Länder für eine zumindest teilweise Unterstützung in diesem Punkt müssen deshalb schnellstmöglich umgesetzt werden.“

Dr. Arina Freitag, Geschäftsführerin der Flughafen Stuttgart GmbH, äußert sich vorsichtig optimistisch: „Angebot und Nachfrage werden wieder zunehmen, sobald Impfstoffe zugelassen und verfügbar sind. Unsere Beobachtung ist: Die Sehnsucht zu reisen ist groß. Zudem baut die Wirtschaft im Land auf unser Streckennetz. Die Erholung wird sicher kommen, allerdings wird das noch Zeit in Anspruch nehmen. Trotz dieser Entwicklung gehen wir finanziell stabil ins kommende Jahr.“