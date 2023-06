Vermessungsflüge am Flughafen Frankfurt

Bei den Vermessungsflügen fliegt ein speziell ausgerüstetes Flugzeug eine Reihe von An- und Abflugverfahren ab. Die Flugvermessungen beginnen an den genannten Tagen um 23:00 Uhr und sind um zirka 03:00 Uhr des darauffolgenden Tages beendet. Sollte es dabei zu technischen oder witterungsbedingten Verzögerungen kommen, müssen die Vermessungsflüge an einem späteren Ersatztermin fortgeführt werden.

Zum Einsatz kommt ein Turbo-Prop-Flugzeug vom Typ Beechcraft Super King Air 350. Die Maschine wird grundsätzlich und soweit es die vorgegebenen Flugprofile erlauben, Überflüge von Ortschaften vermeiden.

Getestet wird die sichere Befliegbarkeit der An- und Abflugstrecken.