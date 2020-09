Unter dem Slogan B747-8i for sale «THE ONLY FLYING PALACE IN THE WORLD» bietet die Basler AMAC Aerospace den VVIP Jumbo zum Kauf an. VVIP steht für Very Very Important Person, ursprünglich haben die Herrscher von Katar diesen Passagierjumbo zum Luxusumbau bei AMAC Aerospace in Auftrag gegeben. Der vierstrahlige Luxusjumbo ist für 89 Passagiere ausgelegt und lässt beim Reisen keine Wünsche offen. Der Preis ist nicht bekannt, man kann aber davon ausgehen, dass ein neues Flugzeug in dieser Kategorie nicht unter 470 Millionen US-Dollar zu haben ist. Für den neuen Käufer könnte der Gebraucht VVIP Jumbo jedoch ein Schnäppchen sein, denn ohne grossen Abschlag lässt sich ein solches VVIP Flugzeug wahrscheinlich nicht verkaufen. Das Flugzeug ist nach seiner Inbetriebsetzung vor fünf Jahren nun seit anfangs Juli zum Verkauf ausgeschrieben. Es kursieren momentan Gerüchte in der Branche, dass ein neuer Eigner für den Jumbo gefunden wurde. Falls Sie an dem Jumbo interessiert wären, müssten sie sich beeilen und ein besseres Angebot einreichen.

Unter diesem Link geht es zur Broschüre.