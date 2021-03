Die Flüge sollen mit einer Boeing 767-300ER stattfinden, die mit besonders vielen Premiumsitzen ausgestattet ist (46 Sitze in der Polaris Business Class, 22 in United Premium Plus, 43 in United Economy Plus und 56 Plätze in United Economy). Die Flüge starten in London nachmittags um 17 Uhr und erreichen ihr Ziel am gleichen Tag um 19:30 Uhr Ortszeit. In West-Ost-Richtung heben die Flüge in Boston um 22 Uhr ab und landen in der britischen Hauptstadt am nächsten Morgen um 9:35 Uhr. Wann genau United die neuen Flüge aufnimmt, ist davon abhängig wie sich die Nachfrage sowie die Reisebeschränkungen entwickeln.