United Airlines mit Jubiläum ab Genf

Seit Aufnahme dieser Verbindung im März 2003 hat die Fluglinie allein auf dieser Strecke mit über 12.000 Flügen mehr als 1,7 Millionen Passagiere befördert. „Seit nunmehr zwei Jahrzehnten verbindet United Genf mit den USA. Nonstop geht es in die Metropole New York an der US-Ostküste, und ab unserem Drehkreuz in New York/Newark können unsere Passagiere zu über 70 Zielen in ganz Amerika umsteigen“, erläuterte Reto Schneider, Country Sales Manager Switzerland and Germany von United Airlines. „Wir danken unseren geschätzten Kunden und dem Schweizer Reisevertrieb sehr dafür, dass sie sich immer wieder für uns entscheiden.“

„Wir freuen uns, United zu 20 Jahren Genf gratulieren zu können“, sagte André Schneider, CEO des Flughafens Genf. „United ist ein langjähriger Pfeiler unserer Anbindung an den gesamten USA-Markt. Mit den zwei täglichen Nonstopflügen zu den Drehkreuzen in Newark und Washington, D.C. trägt United erheblich zu unserer interkontinentalen Konnektivität bei.“

Genf (GVA) – New York Newark (EWR)

Auf der Strecke zwischen Genf und New York/Newark setzt United eine Boeing 767-300 mit besonders vielen Premium-Plätzen an Bord ein. Dazu gehören 16 zusätzliche Sitze in United Polaris® Business Class, über 50 Prozent mehr dieser ausschließlich am Gang gelegenen Plätze. Damit umfasst die Premiumkabine insgesamt 46 Sitzplätze. Hinzu kommen 22 Plätze in United Premium PlusSM, 43 in United Economy Plus® sowie 56 in United Economy®.

Die United Polaris Business Class bietet den Fluggästen ein optimales Reiseerlebnis mit Schwerpunkt auf Erholung und Komfort. Dies umfasst besonders hochwertiges Essen an Bord, ein Premium-„Amenity Kit“ und Flat-Bed-Sitze, die sich alle am Gang befinden.

In United Premium Plus genießen die Fluggäste mehr Platz in der Breite und beim Sitzabstand. Die Sitze lassen sich zudem weiter zurücklehnen als in Economy Plus oder in Economy. Außerdem gibt es Amenity Kits von Sunday Riley sowie Decken und bequeme Kopfkissen von Saks Fifth Avenue. Die Plätze befinden sich im vorderen Bereich des Flugzeuges, was nach der Landung ein zügigeres Aussteigen ermöglicht.

Sitzplätze in Economy Plus offeriert United auf allen Transatlantikflügen. Zum Angebot in Economy gehören neben dem umfangreichen Unterhaltungsprogramm kostenfreie Mahlzeiten einschließlich Softdrinks, Säften, Bier, Wein, Kaffee und Tee. An Bord der meisten Flugzeuge verfügen die Plätze auch über verstellbare Kopfstützen und ein persönliches Unterhaltungsangebot.

United Airlines