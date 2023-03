United Airlines ernennt Chief Trash Officer

Wer kennt ihn nicht, den immer etwas griesgrämigen Oscar aus der Sesamstraße, der in einer Mülltonne haust. Ab sofort hat Oscar einen neuen, verantwortungsvollen Job: Er ist der erste Chief Trash Officer bei United Airlines. Als Hauptcharakter der aktuellen Aufklärungskampagne informiert Müllexperte Oscar über den erwarteten Nutzen von nachhaltig hergestelltem Flugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). In kurzen Videos ist der Chief Trash Officer bei seiner Arbeit an der Seite von echten United-Airlines-Mitarbeitern zu sehen. Daneben erklärt Oscar auch in Instagram Stories, Twitter Threads und Außenwerbung, welche wichtige Rolle Müll künftig bei der Herstellung von SAF spielen kann.

SAF ist eine Alternative zu herkömmlichem Flugtreibstoff, die dazu beitragen kann, die Emission von Treibhausgasen beim Fliegen zu reduzieren. SAF wird beispielsweise aus benutztem Speiseöl und landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt. In Zukunft könnten auch Hausmüll oder Forstabfälle als Ausgangsmaterial für nachhaltig hergestellte Flugkraftstoffe infrage kommen. Bis heute hat United Airlines in die künftige Produktion von über 11 Milliarden Liter SAF investiert.

Auch die Passagiere können aktiv werden: Als erste US-Fluggesellschaft zeigt United Airlines in der App und auf der Webseite jetzt für jeden Flug eine Schätzung des CO2-Fußabdrucks pro Passagier in der Economy Class an. Außerdem haben Reisende die Möglichkeit, die Investitionen von United Airlines in den UAV Sustainable Flight FundSM zu ergänzen. Dieser investiert in Start-ups, die sich auf die Dekarbonisierung des Flugverkehrs konzentrieren, indem sie zu Produktion oder neuen Technologien in Zusammenhang mit SAF forschen.

„United Airlines hat mehr als jede andere Fluggesellschaft der Welt in die Produktion von nachhaltigem Flugbenzin investiert“, erklärt Josh Earnest, Chief Communications Officer von United. „Alle Fluggesellschaften verbrennen Kerosin, aber keine Airline wird die Probleme des Klimawandels alleine lösen. Deshalb hat United Airlines Oscar engagiert, um uns dabei zu helfen, Reisende jeden Alters über SAF aufzuklären und für den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen. Von Bananenschalen bis hin zu Frittierfett ist Oscar bestens qualifiziert, uns zu erklären, warum Müll der Schatz sein könnte, der die Jets der Zukunft antreibt.“

Unterstützung des gemeinnützigen Sesame Workshops

Im Rahmen der Zusammenarbeit unterstützt United Airlines den Sesame Workshop durch eine Spende an die gemeinnützige Bildungsorganisation Welcome Sesame, um die Organisation bei ihrer Arbeit mit Kindern zu unterstützen. Die Initiative wird auch in das Programm Miles on a Mission von United Airlines aufgenommen, bei dem Reisende Meilen spenden können.

Weitere Informationen unter united.com/ChiefTrashOfficer.

