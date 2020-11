Im optimierten SunPremium Tarif, der für einen Aufpreis von 55 Euro erhältlich ist, ist sogar die einmalige Umbuchung bis sieben Tage vor Abflug ohne Zusatzgebühren möglich.

Reisende können so bereits ihren nächsten Sommerurlaub in der Türkei buchen und die Vorfreude genießen – immer mit dem beruhigenden Wissen, kostenfrei umbuchen zu können, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren. Zur Markteinführung bietet SunExpress für die aktuelle Wintersaison sogar noch etwas ganz Besonderes: SunClassic-Tickets können für diesen Reisezeitraum einmalig noch bis 15 Tage vor Abflug gebührenfrei umgebucht werden.

„Der Kunde ist König und Könige ändern eben manchmal ihre Meinung“, so Peter Glade, Chief Commercial Officer von SunExpress. „Dieser Tage ist das ganz eindeutig: Mit einer verlässlichen Airline zu verreisen und mit dem guten Gefühl buchen zu können, abgesichert zu sein, falls Pläne sich ändern. Genau diese Sicherheit geben wir unseren Gästen jetzt mit unseren neuen SunFlex Tarifen, die einmalig umbuchbar sind. Flexibilität ist seit jeher fest in unserer DNA verankert – nicht verwunderlich also, dass wir die erste Ferienfluggesellschaft in Deutschland sind, die dieses Angebot jetzt bereits für den kommenden Sommer anbietet.“

Buchbar sind die Angebote ab sofort.

Die neu zusammengestellten SunFlex Optionen im Überblick

SunClassic (22 Euro Aufpreis auf den SunEco-Tarif)

Einmalig gebührenfreie Umbuchung bis 30 Tage vor Abflug (für Abflüge bis 31.März 2021 sogar bis 15 Tage vor Abflug)

Bis zu 35 Kilogramm Freigepäck

Snacks* und zwei alkoholfreie Getränke an Bord (*keine Snacks auf Anatolien-Strecken im Winter – dafür reduzierter Aufpreis)

Standard Sitzplatzreservierung

65 Punkte für das Treueprogramm von SunExpress

SunPremium (55 Euro Aufpreis auf den SunEco-Tarif):

Einmalig gebührenfreie Umbuchung bis sieben Tage vor Abflug

Bis zu 40 Kilogramm Freigepäck

Premium-Mahlzeit und zwei Getränke an Bord

Sitzplatz mit zusätzlicher Beinfreiheit (XLEG)

165 Punkte für das Treueprogramm von SunExpress