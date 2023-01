Tote bei Flugzeugabsturz in Nepal

Ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord ist am Sonntagmorgen in Nepal während dem Flug von Katmandu nach Pokhara abgestürzt, dies teilte Yeti Airlines mit. An Bord der zweimotorigen Turbopropellermaschine vom Typ ATR 72-500 der nepalesischen Fluggesellschaft Yeti Airlines befanden sich 72 Menschen, darunter zwei Kleinkinder, vier Besatzungsmitglieder und zehn ausländische Staatsbürger, sagte der Sprecher der Fluggesellschaft, Sudarshan Bartaula.

Beim schlimmsten Absturz in dem kleinen Himalaya-Land seit mehr als 30 Jahren kamen mindestens 40 Menschen ums Leben.

"Wir erwarten, dass noch mehr Leichen geborgen werden", sagte Krishna Bhandari gegenüber Medien vor Ort. "Das Flugzeug ist beim Aufprall in Stücke zerborsten."

Die Maschine stützte im Endanflug auf die Landebahn 12 des Pokhara International Airport aus noch nicht bekannten Gründen ab. Videoaufnahmen lassen vermuten, dass die ATR 72 während dem Endanflug in einen unkontrollierten Flugzustand geriet und danach über den linken Flügel rollend abstürzte.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um ein zweimotoriges Turbopropellerflugzeug vom Typ ATR 72-500. Die Maschine war in Nepal auf die Immatrikulation 9N-ANC zugelassen und wurde unter der Baunummer 754 im Jahr 2007 gebaut. Die Unglücksmaschine von Yeti Airlines wurde komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut, klarer Himmel bei bester Sicht.