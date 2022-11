TUI stationiert Flugzeug in Karlsruhe

Nachdem krisenbedingt in den letzten Jahren keine Vollcharter-Maschine am FKB stationiert war, wird der Reiseveranstalter TUI ab Mai 2023 den Baden-Airpark wieder damit ausstatten.

Letzten Sonntag wurden Buchungen für über 100.000 Sitzplätze im Sommer 2023 freigeschaltet. Neben den kanarischen Zielen Gran Canaria und Fuerteventura kehrt damit auch die drittgrößte griechische Insel Kos zurück in den Sommerflugplan ab FKB. Darüber hinaus sind auch Reisen nach Mallorca, Kreta und Rhodos im Programm. Zum Einsatz kommt eine Boeing 737-800 der Enter Air.

Uwe Kotzan, Geschäftsführer am FKB: „Wir freuen uns, dass TUI ihr Engagement am Standort Baden-Airpark verstärkt und neben unseren Linienflügen wieder mehr Warmwasserziele für die Region anbietet. Für Reisende hat die Stationierung am FKB den Vorteil, dass besonders attraktive Flugzeiten an unserem Flughafen der kurzen Wege genutzt werden können.“