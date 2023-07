TAP präsentiert Halbjahreszahlen

Dieses positive Passagierwachstum beruht in erster Linie auf einem starken Wachstum bei den Interkontinentalflügen, vor allem auf den Strecken nach Brasilien, Nordamerika und Afrika, wo die portugiesische Fluggesellschaft von Januar bis Juni 2,17 Millionen Passagiere beförderte, 31,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das bedeutet auch eine deutliche Steigerung der Passagierzahlen im Vergleich zu den Zahlen aus dem Zeitraum vor der Corona-Pandemie: TAP Air Portugal steigerte die Passagierzahlen auch im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 14,7 Prozent, was die beeindruckende Erholung des Unternehmens unterstreicht.

Auf den innereuropäischen Strecken beförderte TAP im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 5,41 Millionen Passagiere, 29,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber immer noch 10 Prozent weniger als im Zeitraum vor der Pandemie.

Auch im Hinblick auf die durchschnittliche Auslastung der Maschinen kann die Airline positive Zahlen melden: Sie liegt mit 80,2 Prozent um 5,5 Prozentpunkte höher als 2022 und bereits einen halben Prozentpunkt höher als im ersten Halbjahr 2019.

Bei den ASK (Available Seat Kilometers) verzeichnete TAP in der ersten Jahreshälfte einen Wert von insgesamt 25,02 Mrd., das sind 21,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 4,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019.

Angesichts dieses Indikators (ASK) ist ein noch größeres Nachfragewachstum hervorzuheben, gemessen in RPK (Revenue Passenger Kilometers), der im ersten Halbjahr insgesamt 20,07 Mrd. betrug, 30,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022 und bereits fünf Prozent über dem Zeitraum vor der Pandemie im ersten Halbjahr 2019.

Aus Deutschland verbindet TAP Air Portugal derzeit regelmäßig Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin mit der portugiesischen Metropole Lissabon. Aus Österreich fliegt die Airline ab Wien nach Lissabon, aus der Schweiz verkehren die Maschinen ab Zürich und Genf nach Lissabon und Porto. Über das Drehkreuz Lissabon haben die Passagiere u.a. Anschluss an die Interkontinentalflüge in Nord-, Mittel- und Südamerika, nach Afrika und in den Nahen Osten.

