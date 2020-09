Aufgrund der Vielzahl an Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen wird der Winterflugplan lediglich bei 30 bis maximal 40 Prozent des Vorjahresniveaus liegen. Das ursprünglich geplante Flugprogramm musste deutlich nach unten korrigiert werden und sieht nunmehr erst gegen Ende des Winters das ursprünglich bereits für Oktober geplante Flugvolumen vor. Weitere Änderungen hängen massgeblich von der zukünftigen Gestaltung der weltweiten Quarantänebestimmungen ab. SWISS engagiert sich weiterhin für die Einführung von Corona-Schnelltests, um Reisen wieder sinnvoll zu ermöglichen und die internationale Mobilität zu sichern.

Swiss International Air Lines (SWISS) ist in der weiterhin sehr herausfordernden Zeit bestrebt, die Schweiz bestmöglich an die Welt anzubinden und auch mit dem Winterflugplan 2020/2021 ein möglichst stabiles und vielseitiges Flugprogramm anzubieten. Die Flugplanung gestaltet sich jedoch in Anbetracht der vielfältigen und sich schnell ändernden Einschränkungen der internationalen Mobilität immer schwieriger. «Aufgrund der weltweiten Entwicklung der Pandemie sowie der daraus resultierenden Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen statt effektiver Corona-Testverfahren fällt unser geplantes Flugprogramm für den kommenden Winter hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück», konstatiert Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer bei SWISS.

Während bis vor einigen Wochen noch mit einem Flugplan von bis zu 50 Prozent geplant wurde, musste SWISS diesen nun unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf etwa 30 bis maximal 40 Prozent des Vorjahres kürzen. Insgesamt plant SWISS im kommenden Winter wieder rund 85 Prozent ihrer Ziele anzufliegen, davon 67 ab Zürich und 21 ab Genf. Breites Langstreckenprogramm aufgrund anhaltend hoher Frachtnachfrage Im Langstreckenbereich wird SWISS im Oktober neu wieder nach Boston (USA) fliegen. Die Stadt an der US-Küste wird zunächst zweimal, ab März dreimal wöchentlich bedient. Auch Johannesburg (Südafrika) wird wieder angeflogen, geplant sind drei Flüge pro Woche. Zudem wird SWISS ab Ende Oktober dreimal wöchentlich die Strecke Zürich-Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) bedienen, mittelfristig soll Dubai von Zürich aus mindestens fünfmal wöchentlich angebunden werden. Neu wird Edelweiss Muscat mit einem Direktflug ab Zürich bedienen. Ab März 2021 plant SWISS zudem drei wöchentliche Flüge nach Los Angeles und Miami in den USA sowie in die indische Hauptstadt Neu-Delhi.

Weiterhin bedient werden ab Zürich folgende Langstreckenziele: Newark, New York JFK, Chicago, San Francisco, Montreal, São Paulo, Tel Aviv, Mumbai, Bangkok, Singapur, Tokyo, Hongkong und Shanghai. Das breite Langstreckenangebot kann vor allem aufgrund der anhaltenden hohen Frachtnachfrage angeboten werden. Die afrikanischen Städte Nairobi (Kenia) und Daressalam (Tansania) werden im Winter 2020/2021 nicht angeflogen.

Zusätzliche Europaziele in der Weihnachtszeit

Trotz aller Unsicherheiten wird SWISS mit dem Winterflugplan auf der Kurzstrecke voraussichtlich ab Zürich folgende Ziele wieder mit aufnehmen: Ende Oktober München und Wroclaw (Polen), im Februar 2021 Luxemburg, Birmingham, London City sowie Nürnberg, im März 2021 Graz. In der Weihnachtszeit, in der es üblicherweise ein hohes Besuchsreiseaufkommen gibt, werden zudem Palma de Mallorca, Bilbao, Sylt, Neapel und Thessaloniki bedient.

Ab Genf fliegt SWISS bereits anfangs Oktober wieder direkt nach Pristina und Mitte Oktober nach Marrakesch. Ende Oktober kommen Prag und anfangs November Moskau dazu. Ab Mitte Dezember wird SWISS wieder folgende Destinationen bedienen: Málaga, Valencia, Stockholm, Göteborg, Dublin, Hurghada, Kittilä (Finnland), Sankt Petersburg sowie London Gatwick. Ab Februar 2021 wird SWISS zudem wieder direkt von Genf nach London City fliegen. Zu den Destinationen mit den meisten Flügen ab Genf gehören im Winter London Heathrow, Frankfurt und Moskau.

Der für den Winter 2020/2021 geltende Flugplan tritt am 25. Oktober 2020 in Kraft.

Bei Flugannullation wird Ticket erstattet

Mit der Bereinigung und Publikation des Flugplans ist auch die Streichung von Flügen verbunden, die vor Ausbruch der Corona-Pandemie geplant waren und nun teilweise nicht durchgeführt werden. Fluggäste, deren Flüge annulliert wurden, können gebührenfrei umbuchen oder sich ihr Ticket erstatten lassen. SWISS wird die weitere Entwicklung der weltweiten Reiserestriktionen genau beobachten. «Wir engagieren uns daher weiterhin unter anderem für die Einführung von Corona-Schnelltests, um Reisen wieder sinnvoll zu ermöglichen und eine optimale internationale Mobilität sicherzustellen», sagt Goudarzi Pour.

