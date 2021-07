Der Superjet 100 erfreut sich bei den russischen Airlines weiterhin großer Beliebtheit, im Segment bis zu 100 Sitzplätzen hat er in Russland keine Konkurrenten. Embraer hat es bislang nicht geschafft, im russischen Markt mit den erfolgreichen E-Jets Fuß zu fassen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass an der diesjährigen MAKS 58 Neuaufträge für den Superjet 100 zusammenkamen. Redwings hat 25 Superjet 100 bestellt und die Aeroflot Tochter Rossiya Airlines hat 15 SSJ100 in Auftrag gegeben. Azimut Air Company hat eine Kaufabsichtserklärung über 10 Maschinen unterzeichnet und Aurora hat laut UAC Verhandlungen über den Kauf von acht Superjet 100 aufgenommen.