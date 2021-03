Nigeria hat in den USA zwölf A-29 Super Tucano gekauft, fünf stehen bereits auf der Moody Air Force Base für die Schulung des nigerianischen Personals zur Verfügung. Die sechste Maschine ist nun durch SNC im Tarnanstrich der nigerianischen Luftwaffe präsentiert worden. Die ersten sechs Maschinen werden voraussichtlich noch in diesem Sommer an Nigeria übergeben. Die restlichen sechs Flugzeuge aus diesem Auftrag sollen auch noch in diesem Jahr an Nigeria übergeben werden.

Die Embraer A-29 Super Tucano ist eine Weiterentwicklung der Tucano, die bei zahlreichen Luftstreitkräften als Schulflugzeug eingesetzt wird. Die A-29 Super Tucano ist als leichtes Erdkampfflugzeug ausgelegt, das auch als Kampf- und Aufklärungsflugzeug eingesetzt werden kann. Die A-29 Super Tucanos für Nigeria wurden bei Sierra Nevada Corporation (SNC) in den USA gebaut. Die A-29 Super Tucano kann auch als Schulflugzeug für die fortgeschrittenen Schulung verwendet werden.