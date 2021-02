Der Super Guppy Transporter F-BTGV wird es ab April in einer streng limitierten und exklusiven Auflage als Sammlerstu?ck, Schlu?ssel- und Gepäckanhänger bei Aviationtag geben. Die Vorbestellungen können seit dem 16.02.2021 getätigt werden. Das überaus seltene Frachtflugzeug F-BTGV wurde in den 1960-er Jahren auf Basis der Boeing 377 Stratocruiser gebaut und transportierte in ihrer Lebenszeit hauptsächlich Flugzeugteile für die Concorde- und Airbus-Modelle zum Endmontagewerk in Toulouse.

Nur insgesamt fu?nf Super Guppys waren jemals im Luftraum unterwegs und nun bekommt der historische Frachter in Form eines Aviationtags ein neues Leben.