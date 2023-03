SunExpress verlängert Kooperation mit Air Cairo

Air Cairo, die Tochtergesellschaft von Egypt Air, und SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Turkish Airlines und Lufthansa, geben die Verlängerung ihrer bestehenden Partnerschaft bekannt. Beide Fluggesellschaften haben auf der weltweit größten Tourismusmesse ITB in Berlin eine Absichtserklärung zur Verlängerung ihrer Vertriebspartnerschaft um weitere drei Jahre unterzeichnet, mit der die Zusammenarbeit weiter ausgebaut und die gemeinsame Betreuung der Kunden optimiert werden soll. Die neue Absichtserklärung stellt eine Ergänzung zu einem bereits bestehenden übergreifenden Dreijahresvertrag dar, der bereits früher im Jahr 2023 unterzeichnet wurde.

Die Zusammenarbeit hat sich bei Vertriebspartnern und Passagieren bereits bewährt: Im Mai 2021 wurden die ersten Flüge zwischen dem Ferienort Hurghada und verschiedenen Abflughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Zwei Jahre später wird es in der kommenden Sommersaison dann über 87 wöchentliche Direktflüge von fünfzehn Flughäfen in der DACH-Region zu den Ferienorten am Roten Meer in Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh geben.

Neben der heutigen Absichtserklärung planen beide Fluggesellschaften außerdem, Fluggästen Zugang zum großen Inlands-Streckennetz von Air Cairo mit über 300 wöchentlichen Flügen zu bieten, das sowohl Umsteigeverbindungen als auch Inlandsflüge umfasst und Vertriebspartnern so eine größere Anzahl von Strecken in Ägypten zugänglich macht.

Peter Glade, CCO von SunExpress: „Unsere Zusammenarbeit hat sich bereits von Anfang an als ‚perfect match‘ erwiesen! Gemeinsam mit Air Cairo konnten wir unsere Partnerschaft in den letzten zwei Jahren so weit ausbauen, dass wir nun 15 verschiedene Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedienen. Der Flugplan wurde in engem Austausch mit den Vertriebspartnern entwickelt, um bestmöglich auf Kundenwünsche eingehen zu können. Wir rechnen mit rund einer Million Passagieren, die von der Kombination aus einem zuverlässigen ägyptischen Bordprodukt und Gastfreundschaft sowie der professionellen Marktexpertise von SunExpress profitieren werden. Wir sind gespannt, was die Zukunft noch für uns bereithält!"

Hussein Sherif, CEO und Vorsitzender von Air Cairo, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit SunExpress um weitere drei Jahre verlängern können. Dies ist nicht nur ein Erfolg für beide Unternehmen, sondern vor allem auch für den ägyptischen Tourismus. Gemeinsam mit SunExpress und unserem großen inländischen Streckennetz wollen wir Ägypten für Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz noch weiter öffnen, um Luxor, Assuan, Abu Simbel oder das neue Grand Egyptian Museum in Kairo (in der Nähe des Flughafens Sphinx) zu präsentieren. In diesem Jahr streben wir eine Million Passagiere auf unseren internationalen Flügen zwischen Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheik und den deutschsprachigen Ländern an.“

